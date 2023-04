Bilheteira contra o Benfica rende mais de oito milhões ao Inter

É o maior encaixe de sempre dos nerazzurri

O Inter de Milão anunciou que a sua casa lotou. Registaram-se 75 380 espetadores no Meazza e isso, consequentemente, ditou um recorde para a sua história.

No jogo com o Benfica, o clube encaixou 8,2 milhões de euros, batendo se o registo de 2019, de 7,9 milhões de euros, na altura para a receção ao Barcelona, em dezembro desse ano, ainda na fase de grupos.

Leia também FC Porto Alerta amarelo para o dérbi: FC Porto com nomes de vulto à bica Dragões vão a Paços de Ferreira com seis jogadores em risco de suspensão para a receção ao Boavista; Nomes de vulto como Pepe, Otávio e Uribe estão à bica para o duelo com o Boavista, a 30 de abril, mas não é de prever que Sérgio Conceição faça qualquer tipo de gestão, mantendo-se fiel à política habitual.

O Benfica encheu a Curva Sul mas também conseguiu ter adeptos espalhados pelas bancadas centrais, que seriam lugares destinados aos fãs do Inter. Assim, estiveram mais de 5 mil adeptos do Benfica no Meazza. Com destaque negativo para os confrontos antes do jogo e para a pirotecnia que resultou em ferimentos em fãs do Inter, atingidos por tochas encarnadas arremessadas do terceiro anel.