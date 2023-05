Bernardo Silva: "Vi os jogos com o Benfica, porque é a minha equipa..."

Internacional português bisou na goleada do Manchester City ao Real Madrid, 4-0, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, resultado que apurou o clube inglês para a final, que será disputada com o Inter

Bernardo Silva foi a grande figura o Manchester City na passagem à final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, ao bisar na goleada do clube inglês na receção ao Real Madrid, na segunda mão das meias-finais, depois de um empate 1-1 no primeiro jogo.

Após o jogo no Etihad, e questionado sobre o Inter, adversário que os citizens vão encontrar na final, o internacional português revelou que viu grande parte dos jogos na Champions, incluindo os contra o Benfica, nos quartos de final, pois é a sua equipa.

"Inter? Vi o jogo de ontem [anteontem, terça-feira, frente ao Milan]. É uma equipa muito organizada. Vi também os jogos contra o Barcelona e o Bayern na fase de grupos. Também com o Benfica, porque é a minha equipa, e parecem muito fortes, bem organizados defensivamente, rápidos no contra-ataque e fortes nas bolas paradas", começou por dizer à BT Sport, antes de concluir com uma garantia:

"Vai ser difícil, mas vamos tentar."

Leia também Vídeos Treinador foi ver Coldplay e ouviu: "Conceição, faz do Porto campeão" Sérgio Conceição esteve este quarta-feira no Estádio Cidade de Coimbra entre os milhares que assistiram ao primeiro de quatro concertos dos Coldplay em Portugal [IG/marlenessferreira]