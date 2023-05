Internacional português foi a grande figura do Manchester City na passagem à final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, ao bisar na goleada (4-0) do clube inglês na receção ao Real Madrid, na segunda mão das meias-finais. Após a partida, questionado pela TNT Sports Brasil sobre o "peso" da camisola, Bernardo recorreu ao exemplo do Benfica para explicar que a "camisola não joga sozinha". Ora veja:

