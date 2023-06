Bernardo Silva: "Gostava que o meu avô me visse a ganhar a Champions"

Declarações de Bernardo Silva, internacional português do Manchester City, após a conquista da Liga dos Campeões, na sequência da vitória por 1-0 sobre o Inter na final, em Istambul.

Reação: "Fizemos isto pelo nosso povo, tivemos o que merecíamos. Fizemos história e estou muito feliz, é de longe o melhor dia da minha carreira. Sempre sonhei em vencer esta prova".

Com quem gostaria de partilhar esta conquista? "Com muita gente, gostava que o meu avô me visse a ganhar esta prova. Ele já não está cá e via muitos dos meus jogos".

Manchester City venceu um inédito triplete na sua história: "É a segunda vez em Inglaterra que acontece. Estou tão feliz, é muito difícil. Estou devastado fisica e mentalmente, nem consigo falar depois desta época tão cansativa. Mas este clube e estes adeptos merecem".

Guardiola fez apenas duas substituições. Como aguentou o jogo? "É uma final e merecemos estar aqui. Sabíamos que ia ser difícil e não podia ter sido melhor. Não me interessa se fosse por 1-0, 2-0, prolongamento ou penáltis, queríamos era ganhar".