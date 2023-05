Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Atacante português nomeado o melhor em campo no Manchester City-Real Madrid

Bernardo Silva bisou e abriu caminho à goleada do Manchester City sobre o Real Madrid (4-0) e no final do encontro foi eleito o melhor jogador em campo.

O bis contra os merengues numa meia-final de Champions fê-lo entrar numa galeria de luxo, onde estavam apenas Messi (em 2011 pelo Barcelona) e Lewandowski (em 2013 pelo Dortmund).