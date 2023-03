"Benfica? Vencemos no Porto e podemos conseguir o resultado que precisamos"

Casper Nielsen com a camisola do Club Brugge

Club Brugge viajou para Lisboa com esperança de marcar presença nos quartos de final da Champions.

A comitiva do Club Brugge iniciou na manhã desta segunda-feira a viagem até Lisboa, onde defronta o Benfica para a segunda mão dos oitavos de final da Champions a partir das 20h00 de terça-feira.

Ainda no aeroporto, o jogador Casper Nielsen vincou que a esperança de seguir em frente está viva, apesar do desaire por dois golos sem resposta no primeiro jogo. "A Liga dos Campeões é uma competição diferente, temos o Benfica pela frente e estamos motivados. Temos de acreditar em nós. Não foi por sorte que conseguimos chegar a esta fase. Temos qualidade e vamos mostrar isso no jogo amanhã", afirmou o jogador dinamarquês.

Bem fresca na memória está ainda a vitória por 4-0 no Dragão, na fase de grupos, números que FC Porto "devolveu" depois na Bélgica. "Marcar cedo é importante, porque a Champions é um torneio diferente. Vendo os jogos que fizemos na fase de grupos, vencemos no Porto. Temos qualidade para conseguir o resultado que precisamos. Vai ser difícil, mas tudo é possível", disse.

O Club Brugge atravesse uma crise de resultados e o treinador Scott Parker está em situação delicada. "Não leio o que escrevem os jornais. Queremos dar a volta a esta situação e ganhar todos os jogos. Não estivemos bem frente ao Oostende [derrota por 3-0], mas estamos a trabalhar todos os dias para melhorar. Temos de manter a calma e vamos fazer tudo para conseguir vencer o Benfica. É preciso fazer reset e esperar pelo próximo jogo, temos de nos manter unidos", assinalou.

Confira a lista de convocados do Club Brugge: