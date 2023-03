"Ausência de Neymar frente ao Bayern? Quando leio que é muito melhor assim..."

Extremo brasileiro foi operado a uma lesão ligamentar num tornozelo e vai falhar o resto da temporada.

Christophe Galtier, treinador do PSG, realizou esta terça-feira uma conferência de imprensa de antevisão à segunda mão da eliminatória com o Bayern nos oitavos de final da Liga dos Campeões, após a derrota (0-1) caseira no primeiro jogo, em Paris.

"Todos os jogos são importantes. Estamos numa competição muito difícil e haverá um vencedor e um perdedor, é assim que as coisas são. Jogamos todos as partidas com a ambição de ganhar. A Champions é sempre um objetivo muito alto. O PSG deve comportar-se de forma muito mais agressiva e conquistadora. Se estivermos nesse estado de espírito, teremos a possibilidade de nos qualificar amanhã", começou por avisar.

O técnico falou ainda sobre a grande ausência que o campeão francês enfrenta na visita a Munique, após Neymar ter sido operado a uma lesão ligamentar num tornozelo, ficando afastado dos relvados para o resto da temporada.

"Tenho lido o debate em torno do Ney. O primeiro a estar infeliz é ele. [A sua ausência] é uma desvantagem para a equipa. Leva 17 golos e 11 assistências esta época. Quando leio que é muito melhor [que ele não jogue], não! Ele está gravemente ferido e sempre foi profissional desde que estou no clube. Ele teve um período difícil após o Mundial. Se a equipa está mais equilibrada [sem ele]? Sim. Mas será melhor assim? Ter o Ney no plantel é uma vantagem extra para marcar golos", vincou Galtier.