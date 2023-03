Atenção FC Porto: Inter com baixa de peso para a segunda mão dos "oitavos"

Robin Gosens está a lidar com problemas musculares e não vai ser opção para os italianos no Dragão.

Na véspera da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na casa do FC Porto, o Inter anunciou que Robin Gosens, um dos jogadores mais utilizados da equipa, está a contas com problemas musculares, estando fora das opções do treinador Simone Inzaghi.

Substituído na derrota frente ao Spezia (1-2), na sexta-feira, o lateral alemão, que soma dois golos em 33 partidas disputadas esta época, vai ser reavaliado pela equipa médica nos próximos dias, falhando a visita ao Estádio do Dragão, após ter sido titular na primeira mão.

Para a posição, o Inter conta com o italiano Federico Dimarco, que substituiu Gosens no primeiro jogo com os dragões, aos 58 minutos.

O FC Porto recebe o Inter na terça-feira (20h00), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após ter sido derrotado por 0-1 no primeiro jogo, no Giuseppe Meazza.