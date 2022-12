Atenção, Benfica: Carl Hoefkens deixa de ser treinador do Club Brugge

Alteração no comando técnico do Club Brugge, que é adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Carl Hoefkens não resistiu a mais um resultado negativo e deixou o comando técnico do Club Brugge. A saída foi anunciada pelo emblema belga na manhã desta quarta-feira.

Em comunicado, o diretor-executivo do clube belga, Vincent Mannaert, vincou que a "participação na bem-sucedida campanha na Liga dos Campeões não pode ser subestimada", salientando "a contribuição e compromisso" do treinador. No entanto, as "escolhas" do clube no início da temporada não resultaram no "nível de jogo desejado na Liga e na Taça da Bélgica".

O clube está já a trabalhar "na melhor sucessão possível", lê-se ainda na nota.

O treinador, de 44 anos, venceu 15 dos 27 jogos disputados esta época.

De recordar que o Benfica vai defrontar o Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões (15 de fevereiro e 7 de março).