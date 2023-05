Artur Soares Dias vai apitar o Real Madrid-Manchester City na Liga dos Campeões

Jogo da primeira mão das meias-finais da Champions será arbitrado por portugueses.

O Real Madrid-Manchester City, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, que terá Paulo Soares e Pedro RIbeiro como assistentes. O italiano Daniele Orsato será o quarto árbitro e no VAR estarão o também italiano Massimiliano Irrati e o português AVAR Tiago Martins

A partida está agendada para as 20h00 de terça-feira.

"É um motivo de orgulho para o Conselho de Arbitragem e para a arbitragem portuguesa receber uma nomeação como esta, que só prestigia o futebol português. É o reflexo do modelo de trabalho que que tem vindo a ser implementado em Portugal, nas mais diversas categorias e reconhecimento internacional da qualidade dos nossos árbitros. A nomeação de Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro e Tiago Martins é também um estímulo para todos as árbitras e árbitros portugueses e inspira-nos a fazer cada vez mais e melhor", elogiou Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.