No entanto, o prodígio turco, de 18 anos, desfrutou, agora, novamente, do contacto com a bola, participando, com o restante plantel "merengue", numa parte da sessão do treino desta quinta-feira. Deste modo, o jovem futebolista poderá ser um reforço de peso para o técnico Carlo Ancelotti tendo em conta os próximos desafios do conjunto da capital espanhola, nomeadamente frente ao Sevilha (dia 21), Braga (24) e Barcelona (28).