Adeptos do PSG em Munique

O Bayern recebe o PSG esta quarta-feira (20h00), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que se segue à vitória alemã no primeiro jogo (1-0), no Parque dos Príncipes. A breves horas do apito inicial, os adeptos parisienses fizeram-se ouvir em Munique, num clima de festa.

Ora veja:

Les supporters du PSG sont à Munich et sont bouillants.



pic.twitter.com/iibpAKDN1I - Cerfia Foot (@CerfiaFoot) March 8, 2023