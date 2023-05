Anitta vai atuar na final da Liga dos Campeões

Além da artista brasileira, também Burna Boy vai dar espetáculo

Já são conhecidos os artistas que vão dar espetáculo na final da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico Ataturk, na Turquia, dia 10 de junho. Pois bem, Anitta junta-se ao já anunciado Burna Boy, revelou esta quarta-feira a UEFA.

Recorde-se que a final da prova milionária vai ser disputada por Inter e Manchester City.

"Estou muito entusiasmada pela notícia ter finalmente saído! Estou muito feliz por me apresentar na final da Champions e mal posso esperar para ser a headliner ao lado de Burna Boy. Vamos preparar um espetáculo imperdível para os fãs no estádio e para todas as pessoas que estiverem a assistir no mundo. Certifiquem-se de sintonizar no dia 10 de junho - não vão querer perder isto", afirmou Anitta em declarações ao site oficial da Liga dos Campeões.

Burna Boy já havia sido anunciado. "Como um grande fã de futebol, sei que nada pode ser maior do que a Liga dos Campeões! É por isso que estou tão empolgado por me apresentar no palco da Pepsi na final deste ano. Música e futebol são a melhor combinação, então já sabem que estou preparado para levar as melhores vibrações e para fazer magia em Istambul. O mundo não está preparado para o que temos reservado", disse, por seu lado, o artista nigeriano.