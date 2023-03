Ancelotti: "Vantagem sobre o Liverpool? Não vamos fazer cálculos..."

Técnico do Real Madrid garantiu que, apesar da vantagem de três golos que leva da primeira mão, a equipa vai apresentar o seu melhor futebol.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, realizou esta terça-feira uma conferência de imprensa de antevisão à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Liverpool, no Santiago Bernabéu, que se segue à vitória por 5-2 no primeiro jogo, em Anfield.

Apesar da vantagem de três golos que leva da primeira mão, o técnico italiano descartou facilitismos diante dos reds, assumindo que a equipa vai apresentar o seu melhor futebol e de preferência com cariz ofensivo.

"Não falámos muito disso, do primeiro jogo. Fizemos muitas coisas bem. Não vamos fazer cálculos e não estamos a planear um jogo que não seja aberto. Queremos jogar o nosso melhor futebol ofensivo, os jogadores entendem isso. Por isso, acredito que seja um jogo aberto. Temos de fazer as duas coisas, defender e atacar, mas pensamos em atacar mais", garantiu.

Ancelotti aproveitou também para abordar a polémica entre Karim Benzema e Didier Deschamps, selecionador francês, que foi acusado de ser "mentiroso" após ter justificado a sua ausência do Mundial'2022, com o italiano a frisar que o assunto não vai afetar o rendimento do avançado.

"Isto é mais um tema pessoal. Deschamps também foi meu jogador e respeito-o como pessoa, jogador e treinador. Não meto o dedo nisso e não creio que afete Benzema. É um tema de que ele não fala e não acredito que o preocupe. Em Itália diz-se: 'Entre mulher e marido não se mete o dedo'", vincou.

O Real Madrid recebe o Liverpool na quarta-feira (20h00), na segunda mão dos "oitavos" da Champions.