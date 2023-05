Ancelotti passa Alex Ferguson e faz história na Champions

Carlo Ancelotti torna-se o treinador com mais jogos na Liga dos Campeões

O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, tornou-se hoje o treinador com mais jogos na Liga dos Campeões de futebol, na segunda mão das meias-finais, frente ao Manchester City.

Ancelotti, de 63 anos, atingiu hoje o 191.º jogo na mais importante competição europeia de clubes, ultrapassando o já retirado escocês Alex Ferguson, que fez grande parte da carreira no Manchester United.

O francês Arsène Wenger ocupa o terceiro lugar do pódio, com 178 jogos, enquanto o espanhol Pep Guardiola, que hoje é adversário de Ancelotti, passou a ter 159, mais 14 do que o português José Mourinho.

Duas vezes campeão europeu como jogador pelo AC Milan, Ancelotti já ganhou quatro 'Champions' como técnico, duas pelos milaneses (2002/03 e 2006/07) e duas pelo Real Madrid (2013/14 e 2021/22).

Além de AC Milan e Real Madrid, o italiano já passou por Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Munique, entre outros.