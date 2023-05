Ancelotti não se conteve quanto à outra meia-final: "Força, Milan"

Declarações do técnico do Real Madrid, no final do encontro com o Manchester City (1-1). Ligação ao Milan, clube onde conquistou duas Champions e chegou a uma outra final, pesa para o atual treinador dos merengues

Carlo Ancelotti não esconde a sua preferência para a segunda meia-final da Liga dos Campeões. Apesar de ser treinador do Real Madrid, o experiente técnico italiano está a torcer pelo Milan, clube que orientou durante oito temporadas.

"Comentário de dois segundos sobre o dérbi? Força, Milan. Com todo o respeito pelo Inter, não posso deixar de dizer "Força, Milan". Um reencontro em Istambul? Espero que sim", atirou o técnico dos merengues, no final do encontro com o Manchester City (1-1).

Recorde-se que, com o Milan, Carlo Ancelotti conquistou duas Liga dos Campeões, perdendo ainda mais uma final, em Istambul, diante do Liverpool, após um jogo épico que só ficou decidido nas grandes penalidades.