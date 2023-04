Ancelotti e a presença de Boehly no balneário do Chelsea: "Pode inspirar os jogadores..."

Treinador do Real Madrid fez a antevisão à segunda mão dos quartos de final da Champions.

Carlo Ancelotti fez esta segunda-feira a antevisão à segunda mão dos quartos de final da Champions, frente ao Chelsea, e abordou a presença do proprietário Todd Boehly no balneário da equipa londrina após a derrota (1-2) frente ao Brighton, no fim de semana passado.

"Penso que isso pode motivar os jogadores. O Chelsea não atravessa um bom momento e pode inspirar os jogadores para que joguem melhor. Acho que é um bom gesto. Se viesse o presidente [ao balneário do Real] depois de cada jogo, estaria cómodo. Tem o direito de saber as razões para as decisões do treinador", afirmou o italiano.

Kepa, guarda-redes do Chelsea, disse que o Real Madrid é o rei da Liga dos Campeões. "Pela história... Este clube é o rei da competição e nós somos uma parte deste clube, que venceu por 14 vezes o título europeu. Gostaríamos de engrandecer esta história ganhando a prova", respondeu Ancelotti.

Recorde-se que o Real Madrid venceu no Santiago Bernabéu por dois golos sem resposta, vantagem que defende num jogo com início às 20h00 de terça-feira.