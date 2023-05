Ancelotti criticado: "Vimos algum defesa capaz de fazer frente a Haaland?"

Rio Ferdinand não compreende porque é que o treinador do Real Madrid decidiu deixar Antonio Rudiger no banco de suplentes, após ter sido titular na primeira mão, em detrimento de Éder Militão.

O Manchester City, com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva em destaque com um bis, goleou esta quarta-feira o Real Madrid por 4-0 (5-1 em agregado) na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, no estádio Etihad, assegurando a passagem à final, onde vai defrontar o Inter.

Em Inglaterra, as críticas a Carlo Ancelotti não demoraram a chegar, com Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United, a não compreender porque é que o treinador do Real Madrid optou por deixar Antonio Rudiger no banco, após ter sido titular na primeira mão, em detrimento de Éder Militão.

"É uma decisão importante e, se correr mal, a imprensa espanhola vai centrar-se nisso. Como podes prescindir de alguém que esteve tão bem contra o talismã deles[n.d.r. Erling Haaland]? Com Militão, Ancelotti apostou em alguém que conhece, que já demonstrou o seu valor e que, obviamente, ganhou no ano passado [a Champions]. Ele foi uma peça-chave em tudo o que fizeram na época passada. Devido a isso, voltou ao que conhece. Mas terminei o jogo a pensar: 'Vimos algum defesa capaz de fazer frente a Haaland?'", refletiu, em direto para a BT Sports.

O Manchester City vai defrontar o Inter na final da Liga dos Campeões, que está marcada para o dia 10 de junho, em Istambul.