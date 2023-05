Ancelotti e a eliminação: "É uma lei do desporto, às vezes podes perder"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador merengue, após o Manchester City-Real Madrid (4-0), jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões (5-1 em agregado).

Goleada: "Eles jogaram melhor e mereceram ganhar. Pressionaram muito desde o início e correu-lhes bem, porque nos dificultaram muito a saída e depois colocaram-se em vantagem. A partir daí, foi difícil voltar ao jogo. Tentámos fazê-lo na segunda parte, mas não aconteceu".

O que faltou ao Real Madrid? "Hoje vamos avaliar isso, neste momento não faz sentido. É uma derrota que dói muito, mas pode passar. Chegámos a umas meias-finais da Champions diante de um rival forte, que jogou melhor e nos deixou sem final. Temos que aprender e sermos melhores na próxima Champions".

O que disse a Guardiola no final do jogo? "Felicitei-o, porque jogou melhor do que nós. No ano passado fomos capazes de lhes ganhar, este ano calhou-lhes a eles. É uma lei do desporto, às vezes podes perder".