Adriano "Imperador" perdeu trabalho após desaparecer em noitada

Adriano "Imperador" numa noite de copos no Rio de Janeiro

O antigo avançado brasileiro tinha sido contratado pela ESPN para comentar a final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter, mas não compareceu no voo designado, perdendo o trabalho um dia depois de ter sido visto numa noite de copos no Rio de Janeiro.

Adriano "Imperador" devia estar prestes a comentar a final da Liga dos Campeões deste sábado, entre Manchester City e Inter, em direto para a ESPN Internacional, mas não compareceu no voo designado do Brasil para Istambul, na sexta-feira, e acabou por perder o trabalho.

A notícia chega do "Extra", da Globoesporte, que avança que o antigo avançado brasileiro, de 41 anos, deixou o canal à espera no aeroporto, sem que ninguém o conseguisse localizar, horas depois de ter sido visto numa noite de copos no Rio de Janeiro.

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Inter, vai ter início às 20h00, em Istambul, na Turquia.