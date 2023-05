"Acho que podemos falar de um ciclo que terminou para o Real Madrid"

Predrag Mijatovic, antigo campeão europeu pelos merengues, está ainda pouco crente na continuidade de Carlo Ancelotti

Campeão europeu em título, o Real Madrid não vai poder defender o estatuto na final de Istambul. Os merengues foram eliminados pelo Manchester City, perdendo por 4-0 na segunda mão da meia-final, e há quem fale de um fim de ciclo.

"Penso que podemos falar claramente de um ciclo que terminou. Todos sabemos que o Real Madrid precisa de um novo avançado, precisa de laterais... mas não é fácil: onde encontrá-los? Como é que eles se vão adaptar? Há que fazer uma análise profunda e tomar decisões", explicou Predrag Mijatovic, antigo campeão europeu pelos merengues.

O antigo avançado sérvio, que passou pelo Santiago Bernabéu entre 1996 e 1999, está ainda pouco crente na continuidade de Carlo Ancelotti.

"Ancelotti? Parece-me que é muito difícil que ele continue. Pessoalmente, gostaria de o ver no próximo ano, mas, conhecendo um pouco a forma como pensam as pessoas que tomam decisões no Real Madrid, é bastante complicado", atirou.