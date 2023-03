A frase de Sergio Ramos que está a dar que falar: "P*** que pariu Paris..."

Câmaras captaram central espanhol, depois do apito final no encontro com o Bayern, que ditou a segunda eliminação consecutiva do PSG nos oitavos da Champions

Sergio Ramos era o rosto do descontentamento e da desilusão do PSG, que perdeu diante do Bayern, por 2-0, e, assim, carimbou a segunda eliminação consecutiva nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"P*** que pariu Paris... Sua filha da p***", lamentou o central, enquanto aplaudia a sua massa associativa, no final de mais uma desilusão europeia do clube, em Munique.

Recorde-se que Sergio Ramos trocou o Real Madrid pelo PSG no verão de 2021. Apesar de ainda estarmos em março, a segunda temporada do central está a ser muito mais produtiva, como os 35 jogos já realizados o demonstram, tendo como termo de comparação os 13 disputados há um ano.