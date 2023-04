Mané terá agredido Sané no balneário do Bayern

Descontente com as palavras proferidas pelo companheiro de equipa, Sádio Mané terá, alegadamente, dado um soco a Leroy Sané no balneário do Bayern no estádio do Manchester City

A informação está a ser divulgada pelo jornal alemão Bild, que dá a conhecer um desentendimento entre dois jogadores do Bayern, Sádio Mané e Leroy Sané, no balneário, após o jogo contra o Manchester City, que ditou a derrota dos bávaros por três 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A discussão terá começado no relvado, quando, ao minuto 83, Sané repreendeu Mané devido a uma decisão tática. Após o final do encontro e já dentro do balneário, Mané tirou satisfações junto de Sané e a agressão aconteceu, com o senegalês a dar um soco na cara do alemão.

Os dois jogadores tiveram de ser separados e, para acalmar a situação, Sané viu-se obrigado a abandonar o local. Há ainda testemunhas, presentes no estádio, que relatam terem visto no rosto do jogador alemão a marca da agressão.

O Bayern não quis comentar o incidente.