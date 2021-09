Xhaka recusou a vacina contra a covid-19 e até Mourinho foi às redes sociais

Treinador português da Roma deixou um conselho ao médio da seleção da Suíça.

Granit Xhaka recusou ser vacinado contra a covid-19, segundo revelou ontem, sexta-feira, o diretor de comunicação da Federação suíça. Um esclarecimento que surgiu dois dias depois de o médio da seleção helvética e do Arsenal ter testado positivo antes do confronto com a Grécia, na quarta-feira

"Granit Xhaka não foi vacinado", disse Adrian Arnold, citado pela publicação "Blick". "Ele não está vacinado. Deixámos isso ao critério de cada um. É uma decisão pessoal de cada jogador, como sucede com qualquer outra pessoa na Suíça", explicou.

José Mourinho, que tentou contratar o jogador para a Roma no recente mercado de transferências, não ficou indiferente a esta notícia e deixou-lhe um conselho. "Vacina-te e mantém-te a salvo", escreveu o técnico português como comentário a uma foto do jogador no Instagram.

O diretor da Federação helvética explicou ainda que Xhaka é, ainda assim, caso único. "Todos os outros jogadores da seleção foram vacinados ou recuperaram da covid, por isso, estão mais ou menos seguros, pelo menos de um ponto de vista médico", disse. "Temos uma taxa de vacinação muito elevada. Agora, infelizmente, o Granit foi apanhado. Do ponto de vista desportivo, é uma péssima notícia para nós nesta fase da qualificação para o Mundial", concluiu Adrian Arnold.

A Suíça está no Grupo C de apuramento para o Mundial no Catar, com seis pontos, menos quatro do que a Itália, que lidera o grupo com 10 pontos. As duas equipas encontram-se amanhã em território helvético e segue-se, para a Suíça, a Irlanda do Norte, na próxima quarta-feira. Xhaka é, assim, uma baixa importante numa altura crucial do apuramento.

A opção do futebolista já mereceu muitas críticas, particularmente nas redes sociais, mas a vontade do jogador tem de ser respeitada, apesar de ele próprio estar agora a pensar na oportunidade da sua decisão, uma vez que contraiu o vírus. O jogador do Arsenal não será alvo de qualquer sanção por parte da Federação helvética e deverá ser chamado para compromissos futuros da seleção.