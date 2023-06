Xavi comenta a atitude de José Mourinho: "Temos de ser um exemplo..."

Treinador do Barcelona foi questionado sobre a forma como o português, que orienta a Roma, criticou a arbitragem da final da Liga Europa.

A final da Liga Europa ainda está bem fresca na memória, sobretudo pelos protestos de José Mourinho para com o árbitro inglês Anthony Taylor, que lhe valeram, de resto, um processo disciplinar por parte da UEFA.

Este sábado, Xavi, treinador do Barcelona, falou aos jornalistas e abordou o descontentamento do treinador português, vincando que é preciso saber dar o exemplo. "Cada um age como quer. Entendo que se jogas uma final e sentes que houve injustiça... Mas nós, os treinadores, temos de ser um exemplo. Se pedimos para que não nos insultem nos estádios, então temos de ser nós a dar o exemplo", afirmou o antigo médio espanhol na antevisão ao jogo com o Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal.