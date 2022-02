"Voltarei para ver José Mourinho, é um treinador único"

Treinador regressa esta quarta-feira a casa do Inter, onde foi feliz e deixou saudades. Que o diga Toldo, antigo guarda-redes.

Figura da baliza do Inter, Francesco Toldo, que foi orientado por José Mourinho na equipa italiana, será esta terça-feira um espectador atento do clássico. Afastado do futebol - hoje é empresário na área do imobiliário -, estará de regresso ao estádio esta noite. "Voltarei para ver Mourinho. É um homem único e um treinador único, Só com ele remámos todos na mesma direção", disse o antigo guardião, recuando ao passado.

O Inter é líder do campeonato, mas vem de uma derrota com o rival Milan e sofreu golos nas últimas três partidas. Simone Inzaghi mostra-se cauteloso na abordagem ao encontro com a Roma. "Teremos pela frente um adversário forte, capaz de bater qualquer rival. A Roma tem muitos jogadores com qualidade e um grande treinador como Mourinho", afirmou o treinador dos nerazzurri, sem esquecer o dérbi. "Devemos jogar com vontade vingança depois de uma derrota injusta", sublinhou Inzaghi.

A partida entre Inter e Roma, dos quartos de final da Taça de Itália tem início marcado para as 20h00. É um regresso a uma casa especial para Mourinho.