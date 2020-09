Vinte anos de Special One: só Guardiola faz sombra a Mourinho

Foi a 23 de setembro de 2000 que José Mourinho se mostrou pela primeira vez como treinador principal. O JOGO assinala a chegada do Special One aos 20 anos de carreira olhando para os sucessos do técnico, que soma 25 títulos, entre eles duas Champions e duas Ligas Europa, em comparação com os colegas dos grandes palcos.

José Mourinho celebra na próxima quarta-feira 20 anos desde o dia em que, pela primeira vez, se sentou no banco como treinador principal, na altura ao serviço do Benfica e num jogo no Bessa. De lá para cá, o técnico português acumulou 25 títulos nos maiores palcos do mundo e, entre eles, incluem-se duas Ligas dos Campeões e duas Ligas Europa, algo que mais ninguém tem, além de somar campeonatos em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha.