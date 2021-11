Villas-Boas sobre Mourinho: "A gente já se cruzou depois da zanga e abraçámo-nos"

A equipa técnica do Chelsea liderada por Mourinho e com Villas-Boas na estrutura

Treinador diz que há coisas que os "separam".

André Villas-Boas falou esta terça-feira sobre a relação com José Mourinho, treinador com o qual trabalhou no início da carreira, inclusive no FC Porto.

"A gente já se cruzou depois da nossa zanga e abraçámo-nos nos porque há memórias que nos unem. Foi uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante, da minha carreira. Deu me um conhecimento absoluto pelo qual tenho de estar eternamente grato. Nunca mais falamos porque há coisas também que nos separam", afirmou, em declarações à Rádio Renascença.

Depois de terminada a ligação profissional entre ambos, Villas-Boas iniciou a carreira de treinador principal em 200910, ao serviço da Académica. Seguiram-se FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai SIPG e Marselha. Está atualmente livre no mercado