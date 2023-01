Treinadores trabalharam juntos no FC Porto, Chelsea e Inter.

José Mourinho comemora, esta quinta-feira, 60 anos e recebeu uma mensagem de felicitação de André Villas-Boas, treinador que foi adjunto no Special One durante vários anos - no FC Porto, no Chelsea e também no Inter.

"Melhor do que mil dias de estudo diligente é um dia com um grande professor. Feliz aniversário, José Mourinho", escreveu Villas-Boas numa publicação nas redes sociais.