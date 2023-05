Veríssimo encontrou-se com Mourinho: "Teve a gentileza de me abrir as portas"

Antigo treinador do Benfica reuniu-se com o atual timoneiro da Roma. Momento levou a elogio público de Veríssimo sobre o Special One

Nélson Veríssimo, antigo treinador do Benfica, encontrou-se com José Mourinho. O momento foi eternizado nas redes sociais, com elogios pelo meio ao atual técnico da Roma.

Elogiando a "referência" Mourinho, Veríssimo agradeceu ao compatriota, que "teve a gentileza de abrir as portas do seu centro de estágio e de o receber" de uma forma que o antigo treinador do Benfica "jamais" esquecerá.

Recorde-se que a Roma, treinada pelo Special One, mede forças com o Leverkusen nesta quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

