Valencia e o "gosto" da polémica com Mourinho: "Vamos lá esclarecer isto"

Antigo capitão do Manchester United recordou controvérsia em redor de um "gosto" nas redes sociais quando José Mourinho ainda estava em Old Trafford.

Em outubro de 2018, dois meses antes de José Mourinho deixar o comando técnico do Manchester United, estalou a polémica no clube de Old Trafford. Tudo por causa de um "gosto" de Antonio Valencia , então capitão de equipa, numa publicação de um adepto no Instagram que pedia, na altura, o despedimento do treinador português.

Ora, mais de um ano depois, o internacional equatoriano, de regresso ao país natal - joga no LDU Quito -, fez questão de colocar um ponto final nas dúvidas e esclarecer a controvérsia que o caso gerou. "Vamos lá esclarecer isto. Eu errei. Estava no Instagram e carreguei no botão de 'gosto' no comentário de um fã. Nem me apercebi do que dizia", explicou Valencia, em entrevista ao The Athletic.

A situação, assegura, foi resolvida pessoalmente com o próprio Mourinho, que não atribuiu importância ao sucedido. Nas semanas seguintes, o lateral de 34 anos não jogou, mas a razão foi outra:

"O José é esperto. Não se passou nada. Fui ter com ele, pedi desculpa e acabou aí. Ele disse que não havia problema. Não joguei nas partidas seguintes, mas nada teve a ver com isso. Tinha várias lesões nos gémeos que me estavam a afetar. Por isso que não joguei", garantiu Antonio Valencia, que representou o United durante dez temporadas.