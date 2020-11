Uma frase e duas imagens na reação de Mourinho à morte de Maradona

Treinador português fez uso das redes sociais para lamentar o falecimento de um amigo.

O treinador português José Mourinho lamentou esta quarta-feira a morte do antigo futebolista Diego Maradona, dizendo que irá sentir a falta do astro argentino, numa mensagem acompanhada de duas fotografias entre ambos.

"Don Diego... porra, amigo vou sentir a tua falta", escreveu Mourinho.

A frase acompanha duas fotografias, uma com Maradona e o treinador português sentados num banco de suplentes e outra em que sorriem abraçados.

A ligação de amizade entre o treinador português e Maradona era conhecida, com a antiga estrela do futebol mundial a afirmar mais do que uma vez que era um adepto do treinador José Mourinho, com quem dizia que queria aprender.

Maradona morreu esta quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.