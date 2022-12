Um reforço de inverno para Mourinho... que já estava no plantel

Wijnaldum trabalha integrado com os restantes companheiros. Foi reforço sonante no início da época, mas lesionou-se de forma grave.

Georginio Wijnaldum é, por estes dias, uma boa notícia para José Mourinho. O médio internacional neerlandês, que chegou à Roma por empréstimo do PSG, já está integrado nos trabalhos da equipa italiana, depois de ter falhado praticamente todos os jogos até ao momento.

O jogador de 32 anos realizou apenas um encontro esta temporada, na sequência de uma fratura da tíbia, o que o afastou também da presença no Mundial do Catar, com a camisola dos Países Baixos.

A Roma volta à ação no dia 4 de janeiro, em casa, com o Bolonha, para a ronda 16 da Serie A.