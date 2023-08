Um campeão mundial para Mourinho: "Voltar a Roma é sempre especial"

Leandro Paredes reforça o meio-campo do clube italiano.

Leandro Paredes foi esta quarta-feira apresentado como reforço da Roma, equipa que tem José Mourinho como treinador. O médio campeão mundial pela Argentina deixou o PSG e regressa ao emblema italiano com um contrato até 2025.

"Voltar a Roma é sempre especial", afirmou o jogador de 29 anos. "Gostaria de agradecer aos adeptos por me receberem e à Roma por me trazer de volta ao clube onde iniciei minha carreira na Europa. O ano passado foi incrivelmente feliz para mim com o Mundial, então agora quero continuar a saborear sucessos e estou convencido de que posso fazer isso com esta equipa", disse ainda.

Tiago Pinto, diretor geral, declarou: "Assim que soube que estávamos interessados, o Leandro deixou claro que o seu objetivo era regressar à Roma. Desde a sua primeira passagem aqui, ele amadureceu e ganhou experiência internacional. Aliado ao seu conhecimento do futebol italiano e aos atributos técnicos, temos a certeza que irá fortalecer o nosso plantel".