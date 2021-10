Um ex-Benfica apontado como alvo da Roma após o escândalo na Noruega

De acordo com o "Calciomercato", a Roma está interessada ​​em garantir os serviços do defesa Victor Lindelof.

Após a embaraçosa derrota na deslocação à casa do Bodo/Glimt, em partida da terceira jornada da fase de grupos da Conference League, a tendência é que a Roma intensifique as buscas por reforços na próxima janela de transferências. De acordo com o" Calciomercato", a equipa de José Mourinho está interessada no defesa do Manchester United Victor Lindelof.

O ex-Benfica está há quatro épocas na equipa inglesa, mas perdeu espaço com Solskjaer nos últimos meses - embora a lesão de Varane lhe tenha aberto as portas do onze. O sueco deve deixar o clube em janeiro, especulam em Londres.

O internacional sueco de 27 anos já fez 170 partidas pelo clube em todas as competições, marcando três golos e auxiliando mais seis. Apesar dos números, ele ficou em segundo plano desde a contratação de Raphael Varane no verão. Mourinho já terá aprovado o nome e espera por avanços.