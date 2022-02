Fotografia: Reprodução/ AS Roma

Declarações de José Mourinho após o Inter-Roma.

José Mourinho foi admoestado com o cartão amarelo nos últimos minutos da primeira parte do Inter-Roma e, depois da partida, que os nerazzurri venceram por 2-0, saiu-se com uma tirada curiosa.

"Um amarelo a Mourinho significa muito, é bom para o currículo dele", comentou, citado pelo Corriere dello Sport.