Cassano voltou a disparar contra o treinador português, nomeadamente pela contestação a Anthony Taylor que depois teve eco nos adeptos, no aeroporto

José Mourinho atirou-se a Anthony Taylor verbalmente na sala de Imprensa após a final que a Roma perdeu contra o Sevilha, para a Liga Europa, e depois insistiu, de forma ainda mais áspera, na zona de estacionamento do estádio em Budapeste. Na manhã seguinte, adeptos da Roma atacaram o árbitro inglês e a sua família no aeroporto, incidentes pelos quais Antonio Cassano responsabiliza José Mourinho.

"Fez porcaria, entrou em confronto com uma pessoa... O árbitro falhou? Sim, tudo o que quisermos. A nível técnico. Falhou. Mas Mourinho tem muita culpa. Tudo o que se passou depois foi por causa dele. Começou por ele. A porcaria que fizeram foi por causa dele. Ele devia ter vergonha na cara, não aceitou a derrota. E se os adeptos veem o seu comportamento, sentem-se no direito de fazer o mesmo e vão até ao que aconteceu no aeroporto, com a filha e a mulher do árbitro Taylor aterrorizadas. Espero que não volte a Itália para treinar. É um mal para o nosso futebol", atirou, em declarações na Bobo TV, que a seguir pode ver.

"Arruinou a imagem da Roma e do futebol italiano. Que fique em Portugal. Espero, pela minha gente, pelo futebol italiano, que não volte a treinar em Itália. Foi o pai espiritual do que se passou. Como ele disse que ia de férias, espero que nunca mais volte a Itália. É nojento, nestes dois anos só vimos brigas, ele arruinou a imagem da Roma. Que vá para Portugal e nunca mais volte. Lamenta-se, não fala de futebol, culpa sempre os outros. Criou uma imagem vergonhosa da Roma. Vai embora para Portugal", disparou.