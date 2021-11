"Treinador favorito? Mourinho. Vinha à sala de recuperação, falava com todos e ignorava-me"

Antigo central do Chelsea, John Terry , em declarações à beIN SPORTS.

John Terry, antigo capitão e figura mítica do Chelsea, já em diversas ocasiões fez questão de deixar rasgados elogios a José Mourinho, recordando várias histórias com o treinador português.

Desta feita, em declarações à beIN SPORTS, o antigo internacional inglês considerou o português o seu treinador favorito.

"Treinador favorito? José Mourinho. Lembro-me do momento em que me lesionei no tornozelo. Deveria ficar de fora 20 dias, mas Mourinho vinha à sala de recuperação, falava com todos e ignorava-me. E eu, capitão, não suportava isso", começou por lembrar.

"Chamei o médico e disse-lhe: 'Dê-me uma injeção, quero estar ali amanhã'. Olhou-me como um louco. Consegui jogar e depois fui cinco dias para o Dubai recuperar. Noutra ocasião, fraturei um dedo de um pé, mas queria jogar. Deram-me duas injeções por dia durante muito tempo. Doía-me, mas voltaria a fazer o mesmo, já que ganhámos o título", concluiu Terry.