Totti: "Se achamos que o problema da Roma é Mourinho, então está tudo errado"

Antigo avançado da Roma e da seleção de Itália saiu em defesa de José Mourinho.

Francesco Totti, figura da Roma, defendeu Mourinho das críticas e afiançou que a culpa da má fase dos giallorossi não é do português, que é "um grande treinador". O antigo futebolista italiano pediu ainda que os adeptos se unam no apoio à equipa e ao Special One.

"Se achamos que o problema da Roma é Mourinho, então está tudo errado aqui. O Mourinho ganhou mais sozinho do que todos os outros treinadores da Serie A juntos. Mérito ao treinador. É um grande treinador e um grande líder. Sabe como gerir o grupo, sabe o que dizer e o que fazer. E, por isso, o clube e os adeptos devem estar junto a ele, a apoiar", atirou Totti, em declarações à Sky Sport Italia.

Os romanos ocupam o sexto lugar da tabela classificativa, a 13 pontos da liderança, partilhada por Nápoles e Milan.