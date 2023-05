Totti preocupado com futuro de Mourinho: "Um pouco menos convencido"

Um apuramento para a próxima Liga dos Campeões podia dar ao português a vontade de continuar a sua aventura na Roma. No entanto, Mourinho já se mostrou descontente com os poucos investimentos feitos pelos proprietários do clube no último mercado

O futuro de José Mourinho continua a preocupar os adeptos, mas também antigos jogadores da Roma, como a lenda Francesco Totti, que garantiu que, desde uma reunião com o português, está "um pouco menos confiante" quanto à permanência do treinador no Olímpico.

"Falei com ele, recentemente. Antes, eu estava convencido de que ele poderia ficar na Roma, agora estou um pouco menos", explicou o antigo jogador da Roma, num evento organizado por ocasião da final da Taça de Itália.

Um apuramento para a próxima Liga dos Campeões podia dar ao português a vontade de continuar a sua aventura na Roma. No entanto, Mourinho já se mostrou descontente com os poucos investimentos feitos pelos proprietários do clube no último mercado.

"As piadas dele sobre o fecho do mercado com 7 milhões gastos? Ele é o treinador e pode dizer o que quiser. Se ele fez essa observação, é porque é a verdade. Com um mercado destes, qualificar-nos para a Liga dos Campeões seria um feito incrível", disse Francesco Totti.