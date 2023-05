Totti está confiante no êxito da Roma: "Com José Mourinho no banco..."

Equipa da capital italiana mede forças com o Sevilha, na final da Liga Europa, marcada para a próxima quarta-feira, em Budapeste

Francesco Totti está confiante num segundo título europeu consecutivo da Roma. Destacando a dificuldade do adversário, a lenda do clube da capital italiana não deixou de valorizar a presença de José Mourinho no banco.

"Se não me engano, eles [Sevilla] têm jogadores que jogaram seis finais e venceram todas. Por isso, mais cedo ou mais tarde, com alguma sorte, vão perder uma. E, com Mourinho no banco, temos esta fantástica oportunidade.", explicou, em entrevista ao site da UEFA, antes de desenvolver a ideia sobre o Special One.

"Com este tipo de treinador, que tem uma personalidade forte, tudo fica mais fácil. Esses tipos de treinadores estão acostumados a vencer, por isso podem transmitir essa mentalidade vencedora para a equipa", atirou.

Recorde-se que José Mourinho procura esta semana o sexto título europeu da carreira, depois da Taça UEFA, em 2003, da Champions, em 2004 e 2010, da Liga Europa, em 2017, e da Conference League, em 2022.