Tottenham de Mourinho vai ter jogo na quarta-feira, mas não é com o Aston Villa

Jogo com o Fulham na quarta-feira e não com o Aston Villa, como estava inicialmente marcado.

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, vai defrontar na quarta-feira o Fulham, por troca com o Aston Villa, em jogo da Liga inglesa de futebol, devido ao surto de infeções pelo novo coronavírus nos "villans".

O Aston Villa pediu o adiamento do jogo com os "spurs", num momento em que tem 14 elementos do clube infetados, 10 dos quais futebolistas, e a situação abriu a possibilidade para que se realize o jogo em atraso da 16.ª jornada, com o Fulham.

O jogo entre os dois emblemas londrinos devia ter acontecido em 30 de dezembro, mas foi adiado também devido à pandemia da covid-19, em consequência de vários casos positivos no plantel do Fulham.

A nova calendarização obrigou também a que o jogo entre Fulham e Chelsea, da 19.ª jornada, fosse adiado de sexta-feira para sábado.

A Liga inglesa é liderada por Liverpool e Manchester United, ambos com 33 pontos, mas com os "red devils" a terem menos um jogo disputado, seguidos por Leicester, com 32, Tottenham, com 29 e menos um jogo, e Manchester City, com 29 e menos dois jogos.