Tiago Pinto elogia trajeto de Mourinho: "Embora tenha sido treinador do FC Porto..."

Rivalidades à parte, Tiago Pinto, diretor-desportivo da Roma, está muito agradado com o trabalho que está a desenvolver com José Mourinho no clube italiano.

A chegada de José Mourinho à Roma agradou à estrutura do clube e Tiago Pinto, diretor desportivo, desfez-se em elogios ao compatriota. O dirigente confessa ser um admirador do Special One há vários anos.

"Temos trabalhado bem. Conseguimos trazer o melhor treinador do mundo para a Roma, José Mourinho. Estou orgulhoso, feliz e motivado por trabalhar com ele todos os dias. Tenho 36 anos e sigo a carreira dele desde criança. Embora ele tenha sido treinador do FC Porto e eu seja adepto do Benfica. Para todos os portugueses, o Mourinho representar o melhor dos melhores. Tento todos os dias aprender com ele, uma pessoa que trabalhou em vários sítios e ganhou tudo", elogiou o diretor desportivo, citado pelo Corriere dello Sport.

"Avaliámos a equipa e sabemos exatamente onde queremos chegar. Não precisamos que Mourinho nos diga que precisávamos de um pouco de experiência no banco, mas estudámos o projeto juntos e ele vai fazer com que os jovens cresçam", acrescentou Tiago Pinto.