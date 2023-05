Tiago Pinto e o futuro de Mourinho na Roma: "O futebol às vezes apresenta surpresas"

Tiago Pinto espera continuar a trabalhar com Mourinho. Horas antes da final da Liga Europa, o diretor desportivo da Roma admite, no entanto, que "no futebol há surpresas"

José Mourinho tem contrato com a Roma por mais uma temporada e ontem, na antevisão à final da Liga Europa com o Sevilha, assegurou não tomou qualquer decisão quanto ao seu futuro e não falou com nenhum clube.

A horas da final, que se inicia em Budapeste às 20h00, Tiago Pinto, o compatriota do técnico que é diretor desportivo dos giallorossi manifestou o desejo de continuar a contar com Lo Speciale, em declarações à "Gazzetta dello Sport".

Questionado diretamente se continuará a trabalhar com Mourinho na próxima temporada, Pinto respondeu: "O nosso trabalho não pode ser julgado com base no resultado desta final. Ainda temos muito a fazer por este clube. Sabemos que o futebol às vezes apresenta surpresas e nunca podemos garantir a cem por cento o que vai acontecer no futuro, mas, da minha parte, a intenção é que continuemos a trabalhar juntos", afirmou.

