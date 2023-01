"Tiago Pinto disse coisas numa entrevista que nenhum treinador gosta de ouvir"

José Mourinho lamentou falta de dinheiro da Roma para ir ao mercado

José Mourinho está ciente da falta de investimento da Roma para atacar o mercado. Ainda assim, o técnico português lamentou o facto de o clube não ter muitos milhões para melhorar o plantel.

"Não espero que venha ninguém. O diretor [Tiago Pinto] foi muito honesto e direto, ele disse coisas numa entrevista que nenhum treinador gosta de ouvir. Os treinadores gostam de ouvir que temos muito dinheiro, que podemos comprar a opção 'A', 'B', 'C' ou 'D' para construir uma equipa incrível. Esse é o sonho", referiu, no final do encontro com a Fiorentina, que os romanos venceram por 2-0.

O técnico português deixou no ar o desejo de, possivelmente, querer contratar jogadores para a linha da frente, devido à pouca quantidade de golos marcados.

"Já trabalhei em clubes com fundos praticamente ilimitados. Há cada vez mais clubes assim nos nossos dias, mas não é o nosso caso. Nós trabalhamos, damos o máximo. Trabalhamos com o que temos. Depois do Mundial tivemos três jogos - com o Bolonha, com o Génova e com a Fiorentina - em que não sofremos golos. Isso deu-nos hipóteses de ganhar porque nós não marcamos golos", atirou.