Tiago Pinto defende Mourinho após críticas: "Apoiamos as escolhas do treinador"

Mourinho foi criticado pelo empresário do médio Diawara, Daniele Piraino, e Tiago Pinto saiu em defesa do treinador da Roma.

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, saiu em defesa de José Mourinho após as críticas de Daniele Piraino, empresário do médio Amadou Diawara, que acusou o treinador de estar a criar uma "situação desconfortável" no balneário. Isto porque alguns jogadores que atuaram na derrota (6-1) frente ao Bodo/Glimt foram afastados das duas convocatórias seguintes, para o Nápoles (0-0) e o Cagliari (vitória dos romanos por 2-1).

Em resposta às declarações do agente de Diawara, Tiago Pinto disse que não queria falar sobre empresários, que "se dá bem com Piraino", mas que este "não se comportou corretamente". "O Diawara sempre treinou bem e joga quando o treinador decide. Apoiamos as escolhas do Mourinho e protegemos o que ele decide", vincou o diretor, em declarações à DAZN.

