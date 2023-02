Tiago Pinto aborda rumores sobre Mourinho: "Não precisamos de mais pressão"

Diretor-geral da Roma abordou os rumores da imprensa italiana que associam a permanência de Mourinho na Roma a uma qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou este sábado 1-1 na visita à Lecce, em jogo da 22.ª jornada da Serie A.

Após a partida, Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol romano, abordou os rumores da imprensa italiana que associam a permanência de Mourinho na Roma a uma eventual qualificação da equipa para a próxima edição da Liga dos Campeões, frisando o apoio interno de que o técnico desfruta.

"Vou repetir. Nós não precisamos de mais pressão. Somos uma equipa onde líder é está claramente identificado no treinador José Mourinho. Todos os jogadores e todo o staff reconhecem isso. Estamos todos no mesmo barco para alcançar os nossos objetivos", garantiu aos microfones da DAZN.

"A Liga dos Campeões é um objetivo para muitos clubes, nós sabemos o que queremos, mas não dizemos todos os dias que o mundo vai ser perfeito e que vamos garantir a qualificação para a Champions ou que vamos sair se não conseguirmos. Só pensamos no próximo jogo e no a seguir", completou Tiago Pinto.

A Roma, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza, subiu provisoriamente ao terceiro lugar da Serie A, com 41 pontos, ultrapassando o Milan, que conta com os mesmos pontos, mas pode ser superada por Lázio e Atalanta, que se defrontam ainda este sábado na capital italiana.