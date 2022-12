Terry recorda "truque na manga" de Mourinho que até surpreendeu o árbitro

Antigo central revelou uma "regra desconhecida" que aprendeu com o técnico português no Chelsea.

John Terry, antigo central, recordou na terça-feira, durante a cobertura do Marrocos-Espanha (1-0 no desempate por grandes penalidades, após 0-0 ao fim de 120 minutos), nos oitavos do Mundial'2022, uma história curiosa que passou com José Mourinho quando ambos coincidiram no Chelsea.

O episódio envolveu um "truque na manga" do "Special One" para os instantes finais de uma partida e, de acordo com Terry, até o árbitro foi apanhado de surpresa pela "regra desconhecida".

"A regra era: se estavas a ganhar por 1-0 e a bola chegava à área, se dois defesas chocassem e fossem ao chão, não tinham de sair de campo. Por isso, nos últimos 10 ou 15 minutos, ele dizia-me e ao Gary Cahill: 'Quando a bola chegar à área, assegurem-se que vão ao chão ao mesmo tempo. Choquem um contra o outro e vão ao chão, porque vocês não podem sair ao mesmo tempo'. Nunca tínhamos ouvido falar dessa regra", começou por contar à BeIN Sports.

"Entrámos nos últimos 10 minutos, a bola chega à área e o Gaz [Gary Cahill] vai ao chão. Eu penso: 'Bem, é melhor fazer o mesmo'. Atiro-me para o chão e o árbitro diz: 'Vocês os dois, para fora do relvado'. Eu digo-lhe: 'Não, não é essa a regra. Pergunta ao assistente'. E o árbitro: 'Sim, tens razão, fiquem em campo'. O Mourinho estava tão à frente nestas pequenas coisas, estamos a falar de detalhes. Os melhores treinadores são aqueles que os encontram. Incrível", completou.