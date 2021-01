Tensão entre Mourinho e técnico do Fulham sobe de tom: "Não devo desculpas a ninguém"

Scott Parker não gostou de ouvir as palavras do treinador português antes do duelo entre Tottenham e Fulham.

O Tottenham atrasou-se na corrida pelos lugares cimeiros da tabela classificativa do campeonato ao empatar na quarta-feira com o Fulham (1-1), em jogo que tinha sido adiado devido a um surto de covid-19 no plantel dos "cottagers".

Na antevisão à partida, Scott Parker criticou o "timing" da Premier League, que apenas anunciou a nova data do encontro dois dias antes da realização do mesmo. José Mourinho, por sua vez, disse que o técnico do Fulham teria de "pedir desculpa" à Premier League caso apresentasse em campo o melhor onze possível.

Após a partida, que terminou empatada, Parker ripostou e respondeu à "farpa" do treinador português: "Não devo desculpas a ninguém, este clube não deve desculpas a ninguém", começou por asseverar o homem do leme do Fulham, prosseguindo:

"Podem falar de fora e as pessoas veem o que querem ver. Colocámos em campo dois jogadores que só tiveram um dia de treino depois de recuperarem da covid-19. E jogaram. Tivemos jogadores que só treinaram três ou quatro dias. (...) O meu problema foi ter 10 casos positivos de covid-19 desde que o jogo foi adiado, há 16 dias. E na segunda-feira dizem-me que temos de jogar na quarta-feira... O meu problema foi esse. Não inventámos nem fingimos nada, temos sido muito abertos, até por causa da segurança dos outros", rematou Scott Parker.

O golo do Fulham frente aos "spurs" foi apontado pelo português Ivan Cavaleiro.