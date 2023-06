Tebas: "Críticas à arbitragem? Todos nós conhecemos Mourinho, não me surpreende"

Presidente da LaLiga comentou as críticas que Mourinho, treinador da Roma, fez à equipa de arbitragem que apitou a final da Liga Europa, frente ao Sevilha.

A vitória do Sevilha na final da Liga Europa "demonstra o quão forte é a Liga espanhola", defendeu esta quinta-feira o presidente da LaLiga, Javier Tebas. "Uma equipa que luta para não descer é capaz de vencer a segunda competição de clubes mais importante da Europa", acrescentou.

"Significa que a nossa competição é muito forte e isso vê-se nos pontos, não no que o campeão, o Barcelona, vai fazer. O Real Madrid provavelmente não passará dos 80 pontos. Isso mostra que é uma competição muito disputada. Fala-se muito da Premier League, mas, tanto quanto sei, o Manchester City ganhou as últimas cinco das últimas seis. Parece que não nos lembramos disso agora", afirmou, num evento em Madrid.

E depois foi questionado sobre o comportamento de José Mourinho, treinador da Roma que foi muito crítico com a arbitragem: "Todos nós conhecemos Mourinho, não me surpreende, ele é assim e temos de o aceitar, os que o amam e os que o odeiam. Mas ele não esconde a importância do sucesso do Sevilha e do futebol espanhol. Dizia-se que a LaLiga estava em baixo, mas as nossas equipas chegam às finais, às meias-finais e ganham as finais", apontou o presidente da liga espanhola.

O Sevilha bateu a Roma nos penáltis, depois de um empate a um golo.